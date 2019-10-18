Мэрию Владивостока завалили жалобами

За девять месяцев 2019 года в администрацию Владивостока поступило более 28 тысяч обращений от жителей города и коммерческих структур, рост по сравнению с прошлым годом составил почти 30%, сообщает DEITA.RU.

В самой администрации города признали, в прошлом году за этот же период поступило на восемь тысяч обращений меньше. Больше всего жителей возмущает благоустройство территорий и состояние дорог, множество жалоб также поступает на состояние ливневок, подпорных стен, подъездов к домам и т.д.

Еще одна «больная тема» в этом году – земельные участки. После передачи полномочий по распоряжению городской землей мэрии Владивостока туда поступило в 6,6 раза больше обращений по земельным вопросам.

Такое количество жалоб неудивительно: в этом году жители города отмечают повсеместную захламленность и неухоженность. Владивосток не привели в порядок даже к юбилейному Восточному экономическому форуму. А ужасающая ситуация с дорогами в этом году дошла даже до Кремля. Под конец сезона город смог освоить только 30% выделенных средств и, нагоняя темп, городская администрация устроила в городе транспортный коллапс.

Иван Юрьев