Меркель опозорилась перед бизнесменами (фото)

Первое лицо государства упала прямо перед камерами, сообщает DEITA.RU.



Канцлер Германии Ангела Меркель упала со сцены. Это произошло в пятницу, 29 ноября, на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасости. Инцидент произошел при полном зале гостей и журналистов.

Как пишет РИА Новости, Меркель перевела ситуацию в шутку – она сказала, что не заметила ступеньки, но в следующий раз будет ими пользоваться.

Речь канцлера на конференции была посвящена необходимости изменений Всемирной торговой организации.

Елена Миронова