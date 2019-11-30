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Меркель опозорилась перед бизнесменами (фото)
Первое лицо государства упала прямо перед камерами, сообщает
DEITA.RU.
Канцлер Германии Ангела Меркель упала со сцены. Это произошло в пятницу, 29 ноября, на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасости. Инцидент произошел при полном зале гостей и журналистов.
Как пишет РИА Новости, Меркель перевела ситуацию в шутку – она сказала, что не заметила ступеньки, но в следующий раз будет ими пользоваться.
Речь канцлера на конференции была посвящена необходимости изменений Всемирной торговой организации.
Елена Миронова
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