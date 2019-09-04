Сегодня, 4 сентября, во Владивостоке стартовал юбилейный, пятый Восточный экономический форум. Главное событие года, готовиться к которому традиционно начинают заранее. Однако на этот раз городские службы не успели привести город в порядок даже гостевые маршруты, ни дороги отремонтировать, ни мусор убрать, сообщает DEITA.RU.

Так, жители Владивостока прислали в редакцию фото ужасающего состояния сквера имени Суханова: кругом грязь и мусор, детская площадка в состоянии упадка, горки поломаны, даже металлические конструкции качелей на износе, угрожают гуляющим здесь детям. Жителям Владивостока досадно, что администрация города не смогла привести его в порядок в течение лета. Сквер Суханова находится в центральной части города и является излюбленным местом отдыха горожан – здесь можно встретить родителей с маленькими детьми, молодёжь и книголюбов – именно в сквере Суханова установлен шкаф, из которого любой желающий может взять книгу, либо поделиться своей литературой.

Несмотря на интерес горожан к объекту, сквер пребывает в печальном состоянии. Помимо изношенной детской площадки, в сквере Суханова буквально осыпаются бетонные конструкции. Плитки отломаны, из клумб осыпается земля на пешеходные дорожки, которые никто не приводит в порядок. Конструкции на детской площадке испачканные, изношенные и проржавевшие. Эстетики такое зрелище мало добавляет, однако главная проблема - в безопасности отдыхающих. Ржавое крепление качели рано или поздно сломается, и хорошо, если травм получится избежать.

«Где играют наши дети! В сквере Суханова так за все лето и не навели порядок. Мемориал разваливается. О соблюдении норм СанПиН. И речи нет, страшно за детей», - жалуются горожане.

Грязный Владивосток замечают не только горожане. Накануне в столице мусор убирал лично министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин. Он лично очищал пляж бухты Патрокл от мусора в рамках экологического марафона. До какого же состояния доведена экология приморского региона, если федеральные министры вынуждены предлагать свою помощь в уборке территорий?

Софья Корф































