Мэру Владивостока не стали повышать зарплату

Вопрос повышения заработной платы главы города сняли с повестки заседания городской думы сегодня, 26 сентября.

В четверг депутаты городской думы Владивостока собрались на очередное заседание, сообщает DEITA.RU. В повестке заседания девятым вопросом стоял проект муниципального акта «Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности в городе Владивостока». Однако в самом начале заседания данный вопрос был снят с повестки в связи с тем, что законопроект необходимо доработать.

«По совместному решению комитета по местному самоуправлению, правопорядку, развитию институтов гражданского общества, прокуратуры Владивостока пошедшей навстречу администрации Владивостока решено доработать законопроект, который касается повышения зарплат муниципальных служащих высшего звена администрации», - объяснила причины исключения вопроса из повестки председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, правопорядку и развитию институтов гражданского общества Роза Чемерис.

Отметим, что по данному вопросу заработная плата должна была быть увеличена у главы города и других городских чиновников высшего звена.

По данным издания, он был инициирован мэром Владивостока Олегом Гуменюком, который, видимо, не доволен своей заработной платой. Как известно заработная плата мэрам Владивостока составляет от 70 до 100 тысяч рублей. Однако согласно декларациям Олега Гуменюка, который он подавал во время работы в администрации Приморского края, в 2017 году его заработная плата составила более 300 тысяч рублей в месяц. В 2016 году он заработал на миллион меньше 2,8 млн рублей, по 235 тысяч рублей. Согласно обеим декларациям Олег Гуменюк не женат, малолетних детей у него нет. В собственности находится семь объектов недвижимости и два земельных участка в пользовании. Среди объектов недвижимости есть жилой дом на 237 кв. м и земельный участок 227 кв. м, три нежилых помещения, одна проходная 18 кв. м и объект незавершенного строительства.

Отметим, что ни один мэр Владивостока за последнее время не решался поднять себе заработную плату.

Напомним, что зарплаты городским чиновникам выплачиваются из городского бюджета, который в среднем составляет 12-13 млрд рублей. В этом году городской бюджет был увеличен до 20 млрд рублей благодаря краевым средствам, однако даже этих средств не хватило на благоустройство территорий, расселения из аварийного жилья и другие социальные вопросы.

Иван Юрьев