План по ограничению цен на авиабилеты обещают разработать уже к октябрю, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Интерфакс.

Глава Минтранса Евгений Дитрих передает, что проводятся консультации с "Аэрофлотом" и другими компаниями по вопросу ограничения роста цен. Он обещает, что меры будут приняты, и что стоимость перелета либо не будет превышать инфляцию, либо будет, но не сильно.

Напомним, что в России выросла стоимость перелетов на семь процентов. Она может подскочить выше или уменьшиться: это зависит от стоимости авиакеросина.

Анастасия Туркова