Россиянам дадут несколько советов по защите своих пенсий, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

ПФР и ЦБ собирают предупреждать граждан о том, что смена пенсионного фонда досрочно может оставить их без накопленных процентов. Генпрокуратура начинает разработку мер, направленных на защиту россиян от мошенничеств в этой сфере.

Переходы из одного ПФ в другой начали отслеживать сотрудники ПФР, говорит глава ведомства Антон Дроздов. Остальные меры разработают и представят гражданам к сентябрю.

Также к ответственности и содействию хотят призвать сами негосударственные пенсионные фонды. Им предлагают информировать застрахованных лиц о возможной потере инвестиционных доходов в случае перевода средств в другой ПФ раньше, чем через пять лет.

Анастасия Туркова