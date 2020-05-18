Меры поддержки бизнеса, которые разрабатывает Правительство страны, нуждаются в дополняющих их мерах властей регионов – «делороссы» Приморья

В связи с мировой экономической рецессией, вызванной эпидемией коронавируса, власти страны начали разворачивать систему мер, которые нацелены на защиту экономики от последствий эпидемии, ограничения потоков туристов и товарообмена и многих других негативных следствий из сложившейся ситуации. О том, как эти меры могут отразиться на экономике Приморского края и Дальнего Востока, корреспондент ИА «DEITA.RU» поинтересовался у председателя Приморского регионального отделения «Деловой России», общественного уполномоченного по вопросам защиты прав предпринимателей в Свободном порту Владивосток, Территориях опережающего развития и иных особых экономических зонах Алексеем Тимченко.

- Алексей Павлович, насколько с точки зрения бизнеса предлагаемые меры поддержки будут действенными?

- Естественно, они возымеют определенный эффект. При этом давайте не будем забывать о том, что речь идет не только и не столько о мерах сугубо экономического характера, сколько о системе мер, связанных с социальной сферой, экономикой, а также, собственно, гражданским обществом и ответственным поведением всех граждан нашей страны. Об этом речь шла в мартовском обращении Президента к населению, и именно так они и рассматриваются. При этом, насколько представляется мне, речь идет не только о непосредственном реагировании на нынешнюю кризисную ситуацию в условиях эпидемии, но и о принятии необходимых действий для того чтобы обезопасить национальную экономику в ближайшем будущем, когда будет постепенный выход из рецессии, дать ей новые возможности для развития. Именно поэтому речь идет как о повышении социальных гарантий для определенных слоев населения, так и о выделении поддержки бизнесу, в особенности производственным компаниям, малому и среднему бизнесу. Также говорится и об увеличении налоговой нагрузки на отдельные категории налогоплательщиков, в том числе вкладчиков банков и иных финансовых учреждений…

- Насколько, на Ваш взгляд, будут действенны меры экономического характера, прежде всего налоговые и кредитные льготы для бизнеса?

- В настоящее время активно обсуждаются меры, разрабатываемые федеральным правительством, которые призваны компенсировать шок для национальной экономики, который сложился из-за ситуации в мире. Это прежде всего меры финансового характера, которые предусматривают послабления в вопросах кредитной политики, такие как отсрочки по выплатам за заимствование средств, возможность для малого бизнеса получить субсидируемые кредиты для выплаты заработной платы работникам и решения иных неотложных нужд. Рассматривается возможность введения моратория на налоговые выплаты. Вопрос предлагаемых правительством мер по спасению отечественного бизнеса достаточно сложный, поскольку нужно дорабатывать еще достаточно большое количество аспектов проблемы и добиваться эффективного правоприменения. Естественно, финансовая помощь в самых разных форматах – начиная от льготных кредитов и заканчивая заморозкой выплат процентов и обязательных платежей, списания пеней и штрафов для бизнеса по кредитным продуктам – все это правильная стратегия. Но предстоит создать понятные и прозрачные «правила игры». Нужно, чтобы был четко определен круг тех, кто может рассчитывать на такую помощь и получить ее, правила получения, а также отработать механизмы контроля со стороны государства за расходованием льготных кредитов чтобы избежать возможных злоупотреблений или мошенничеств. Кроме этого, нужно строить стратегию как минимум на среднесрочную временную перспективу, на два-три года, поскольку мы понимаем, что экономический шок от эпидемии быстрее вряд ли пройдет быстрее и восстановление займет определенное время.

- Насколько эти меры значимы для нас здесь, на Дальнем Востоке?

- Я считаю, что меры поддержки отечественного бизнеса в условиях мирового кризиса и пандемии коронавируса нуждаются в соответствующих солидарных мерах со стороны властей регионов. Прежде всего, необходимо активизировать работу на региональном и местном уровне, что позволит существенно усилить эффект от тех мер, которые будет принимать правительство страны. Кредитные и налоговые льготы – это важно, эти меры в целом будут способствовать бизнесу преодолевать текущие проблемы в ходе кризиса. Вместе с тем, если мы говорим о необходимости более активной работы предпринимателей и их развития, то необходимо реализовывать меры на уровне регионов, поскольку именно там находятся «окна возможностей», в особенности это значимо для малого и среднего бизнеса, который максимально интегрирован именно в происходящее на местах и в местные рынки, а также зависит от инфраструктурных факторов в тех географических точках, где он действует. Это значит, что власти регионов должны активнее взаимодействовать с предпринимателями, искать и решать наиболее актуальные проблемы, которые создают предпринимательскому сообществу наибольшие неудобства – к примеру, это вопросы землепользования, аренды помещений и имущества, получение различных разрешений и согласований, а также, разумеется, проверки со стороны различных контролирующих органов. Если такое взаимодействие будет эффективным, это может создать дополнительные «точки роста» для предпринимателей в кризис. К примеру, для Дальнего Востока это будет актуально для таких сфер как сельское и лесное хозяйство, легкая и обрабатывающая промышленность, которые работают не только на внутренний рынок, но и имеют экспортную составляющую. «Деловая Россия» в Приморье уже готовит свои экспертные рекомендации для регионального правительства. Вообще, «Деловая Россия» в конце марта направила президенту целый пакет антикризисных предложений, включающих не только либерализацию кредитной и налоговой политики, но и ряд других мер – перенос части госзакупок со второй половины года на конец первого полугодия, что поможет поддержать бизнес как исполнителей контрактов, введение льгот на аренду государственного и муниципального имущества для бизнеса, софинансирование со стороны государства вынужденных «карантинных» отпусков персонала частных компаний, а также увеличить процент документооборота в электронной форме, что ускорит процедуры получения согласований и разрешений предпринимателей и минимизирует риск передачи заболевания в госструктурах и МФЦ.

- Достаточно неоднозначно воспринята новость о планируемом введении 13% и 15% ставок налогообложения для вкладчиков российских и зарубежных банков соответственно. Насколько данная мера изменит как экономическую ситуацию, так и доходы отдельных домохозяйств в рамках экономики?

- Уже официально разъяснено что взымать этот налог планируется с 2022 года, поэтому речь не идет о каком-то резком изменении системы налогообложения как таковой. Вместе с тем, с точки зрения государства этот шаг выглядит логичным – оно стремиться увеличить налогооблагаемую базу и получать налоги с различных доходов граждан, это общая практика, и в развитых экономиках такие условия существуют уже достаточно давно. У нас, в принципе, речь тоже формально юридически не идет о введении налогов для вкладчиков «вдруг» - раньше система налогообложения существовала и существует сегодня, но налог платится только когда ставка по банковским депозитам и иным стратегиям накопления и управления финансами превышает ставку рефинансирования, установленную Центробанком, более чем на 5 процентных пунктов, что бывает далеко не всегда. Плюс нижняя граница налогообложения «по-новому» – миллион рублей, что говорит о том, что эти требования коснутся далеко не всех вкладчиков. С точки зрения экономики это значит, что повысятся доходы бюджета, а значит соответствующие средства по сути в экономике останутся, но уйдут «в карманы» государственных структур и тех, кто получает зарплату из бюджета, то есть, к примеру, на состоянии потребительского спроса в целом это сказаться не должно. Что же касается домохозяйств, то тут пока нет однозначного ответа – гражданам, чьи сбережения в банковских учреждениях превышают миллион рублей, надо будет либо играть по новым правилам, либо искать альтернативу использованию своих капталов. Такими альтернативами например могут стать как более доходные, но в то же время и гораздо более рисковые инструменты финансового рынка, такие как ПИФы – паевые инвестиционные фонды, либо программы страхования. Либо же кто-то попытается вкладывать деньги в собственное дело, развивать бизнес, что тоже неплохо. В общем, в течение ближайших двух лет той части населения, которая имеет накопления, необходимо подумать о том, как можно изменить стратегии сбережения, и нужно ли вообще менять ее – ведь на сегодняшний день мы не знаем какая ставка рефинансирования будет установлена регулятором к моменту введения в действия изменений в налоговое законодательство, и какие, соответственно, ставки по вкладам и иным накопительным программам будут предлагать банки и иные участники финансового рынка – возможно что к тому времени такие потери на налогах и не будут выглядеть слишком критично…