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Меры поддержки для предпенсионеров реализуют на Сахалине

Женски руки пятитысячные банкноты

Правительство Сахалинской области учредило ряд мер социальной поддержки – для граждан так называемого предпенсионного возраста, сообщает DEITA.RU.

Мероприятия по поддержке женщин и мужчин, чей возраст составляет 55 и 60 лет соответственно, проводятся при непосредственном участии островного агентства по труду и занятости населения. Впрочем, категория граждан, которые получат возможность повысить свою квалификацию, приобрести полезные навыки(в том числе, в области компьютерной грамотности), и другие преференции от программы, достаточно широка. Под неё подпадают как работающие, так и не занятые «предпенсионеры». Для получения такого рода услуг жителям Сахалинской области достаточно лишь справки из пенсионного фонда. Подобные меры соцподдержки согласуются с реализацией национального проекта «Демография», подробнее рассказала Вера Петрова, начальник управления профориентации и профессионального обучения агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Меры поддержки для предпенсионеров реализуют на Сахалине

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