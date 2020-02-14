Новости
Приморье готовится к метели и снегопаду
14 Февраль 2020, 13:00
«Я плакала, а он улыбался»: пассажирка такси рассказала об инциденте
14 Февраль 2020, 12:45
Путин поддержал поправку Александра Ролика в Конституцию страны
14 Февраль 2020, 12:33
Россия запретила чартерное авиасообщение с Китаем
14 Февраль 2020, 12:30
За «маму» и «папу»: Путин выступил против понятия «родитель №1»
14 Февраль 2020, 12:15
«Мерзость и мусор» - президент Бразилии оскорбил Greenpeace
14 Февраль 2020, 12:00
ВОЗ: коронавирусом может заразиться две трети человечества
14 Февраль 2020, 11:45
Кожемяко поручил заняться "черными лесорубами" в Приморье
14 Февраль 2020, 11:33
«Мерзость и мусор» - президент Бразилии оскорбил Greenpeace
Экологи подчеркнули, что не удивлены такой реакцией
Глава Бразилии Жаир Болсонару крайне резко и негативно высказался в адрес активистов Greenpeace и всей организации в целом, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», глава Бразилии отвечал на «неудобный» вопрос одного из журналистов касательно нападок активистов-экологов на совет по Амазонии, который был создан не так давно.
В своем ответе Болсонару пренебрежительно и резко высказался по поводу организации ее работы и мнения, назвав ее «мерзостью» и «мусором».
Активисты, в свою очередь, отметили, что такая позиция не подобает занимаемой высокой должности спикера.
В Greenpeace также подчеркнули, что не удивлены такой реакцией – и что она звучит для них скорее как комплимент, будучи «недовольством тех, кто наносит вред природе».