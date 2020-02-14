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«Мерзость и мусор» - президент Бразилии оскорбил Greenpeace

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Экологи подчеркнули, что не удивлены такой реакцией

Глава Бразилии Жаир Болсонару крайне резко и негативно высказался в адрес активистов Greenpeace и всей организации в целом, сообщает ИА DEITA.RU.

Как пишет «Российская газета», глава Бразилии отвечал на «неудобный» вопрос одного из журналистов касательно нападок активистов-экологов на совет по Амазонии, который был создан не так давно.

В своем ответе Болсонару пренебрежительно и резко высказался по поводу организации ее работы и мнения, назвав ее «мерзостью» и «мусором».

Активисты, в свою очередь, отметили, что такая позиция не подобает занимаемой высокой должности спикера.

В Greenpeace также подчеркнули, что не удивлены такой реакцией – и что она звучит для них скорее как комплимент, будучи «недовольством тех, кто наносит вред природе». 

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