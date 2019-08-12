Ранее проверка Роспотребнадзора показала, что угольной пыли в этом месте нет, сообщает DEITA.RU.



В Партизанске сгорела техника на погрузо-разгрузочной площадке ООО «Углеком». Как рассказали изданию местные жители, все произошло около 4 утра.





По данным местных жителей, пожар произошел на улице Рябко. Выгорело несколько тракторов.

Сообщается, что ранее в город приезжали специалисты Роспотребнадзора. Они провели проверку, которая показала, что пыли в городе нет.

Ранее ИА DEITA.RU уже писало о том, что угольная пыль добралась до Партизанска. Открытая площадка по хранению этого груза появилась в городе, прямо рядом со школой и детским садом возвышаются горы угля.

Елена Миронова