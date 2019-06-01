Жителю Приморья грозит длительный срок за убийство гражданина Китая, об этом DEITA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Житель Чугуевского района предстанет перед судом за убийство владельца лесозаготовительного предприятия. Жертвой нетрезвого преступника стал гражданин КНР.

В ходе следствия выяснилось, в ночное время подозреваемый приехал с лесозаготовки и случайно в дупле дерева обнаружил охотничье ружье. Позже во время распития спиртного мужчина вспомнил, что на пилораме гражданин КНР выплатил ему не все деньги.

Нетрезвый вооруженный работник пришел в сторожку лесоперерабатывающего предприятия, где находился китаец, и потребовал у него деньги. Во время возникшей перепалки злоумышленник выстрелил иностранцу в голову, а затем скрылся.

Когда тело погибшего было обнаружено, на место происшествия прибыли стражи порядка, которые вскоре задержали подозреваемого. Мужчина полностью признал свою вину и сообщил, что совершил преступление под воздействием алкоголя.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Игорь Бегунов