«Место бабы на кухне»: хорошая новость поссорила россиянок

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным для женщин, сообщает DEITA.RU.



Депутаты Заксобрания Ростовской области обратились к губернатору с просьбой: объявить 31 декабря выходным для всех женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

Свою просьбудепутаты от ЛДПР объяснили так: мало того, что женщинам и девушкам приходится работать в этот день, они еще и отдохнуть не успевают. В отличие от мужчин, которые могут себе позволить отдых после работы до полуночи, женщины должны резать салаты и накрывать на стол.

Пока неизвестно, как губернатор отреагирует на такое предложение. Но новость уже наделала шума в соцсетях. В основном женщины радуются такому предложению, но нашлись и те, кто посчитал такую идею оскорбительной:

«То есть, депуататы прямым текстом говорят – место бабы на кухне. Нечего работать, оставь это мужчинам, иди оливье режь»

«Вот вроде хорошая новость, но каким-то душком от нее веет. Почему бы не сделать выходной для всех? Почему если женщина, то автоматически должна идти готовить?»

«Девочки, успокойтесь! Можно просто уйти отдыхать на день раньше, заскочить в магазин за салатами и выспаться как следует»

Елена Миронова