telegr wh call

Новости

Врач рассказал, чем опасен солевой раствор

23 Апрель 2020, 23:15

«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России

23 Апрель 2020, 22:15

Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам

23 Апрель 2020, 21:15

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

23 Апрель 2020, 20:47

Путин уволил заместителя главы СКР

23 Апрель 2020, 20:15

Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса

23 Апрель 2020, 20:00

Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки

23 Апрель 2020, 19:45

Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии

23 Апрель 2020, 19:30

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

Место в десятке: количество больных COVID-19 в России растет

маска коронавирус

В Приморье зафиксировано больше сотни заболевших

За последние сутки в России зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уровень прироста заболеваемости остается стабильно на одном уровне, сообщает ИА DEITA.RU  со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день число заболевших в стране превысило 62 тысячи. Из них почти пять тысяч выздоровело, 555 человек скончалось.

Всего специалисты проверили на наличие коронавирусной инфекции почти 2,5 млн россиян.

Большой прирост – около 5-6 тысяч в сутки выдвинул Россию в своеобразный «рейтинг» стран по заболеваемости – теперь страна прочно вошла в несчастливую десятку.

Напомним, в Приморье число заболевших превысило сотню. За последние сутки из больницы выписаны 10 человек, еще 7 получили положительный результат теста на COVID-19 и отправились на лечение. 

Читайте также:

Озвучены очаги эпидемии коронавируса – 185 заболевших в Приморье

Медики объявили о завершении эпидемии заболевания в России

Приморец 20 лет хранил шкуру леопарда, но попался

Александра Маслова

Популярное

Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе

Россияне останутся без банковских карт во время карантина

Россиянам дадут МРОТ по максимуму

В России предложили называть КОВИД по-русски
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...