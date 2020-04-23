Новости
Врач рассказал, чем опасен солевой раствор
23 Апрель 2020, 23:15
«За сосульки и парковку»: новые штрафы введут в России
23 Апрель 2020, 22:15
Дальневосточники смогут выйти дома только по цифровым пропускам
23 Апрель 2020, 21:15
Труба навылет: страшное ДТП произошло на приморской трассе
23 Апрель 2020, 20:47
Путин уволил заместителя главы СКР
23 Апрель 2020, 20:15
Американский штат подал на Китай в суд из-за коронавируса
23 Апрель 2020, 20:00
Банки отменяют кэшбэк на онлайн-покупки
23 Апрель 2020, 19:45
Финский врач прокомментировал запрет на прогулки при пандемии
23 Апрель 2020, 19:30
Место в десятке: количество больных COVID-19 в России растет
В Приморье зафиксировано больше сотни заболевших
За последние сутки в России зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уровень прироста заболеваемости остается стабильно на одном уровне, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Согласно статистическим данным, на сегодняшний день число заболевших в стране превысило 62 тысячи. Из них почти пять тысяч выздоровело, 555 человек скончалось.
Всего специалисты проверили на наличие коронавирусной инфекции почти 2,5 млн россиян.
Большой прирост – около 5-6 тысяч в сутки выдвинул Россию в своеобразный «рейтинг» стран по заболеваемости – теперь страна прочно вошла в несчастливую десятку.
Напомним, в Приморье число заболевших превысило сотню. За последние сутки из больницы выписаны 10 человек, еще 7 получили положительный результат теста на COVID-19 и отправились на лечение.