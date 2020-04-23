Место в десятке: количество больных COVID-19 в России растет

За последние сутки в России зафиксировано 4,7 тысячи случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Уровень прироста заболеваемости остается стабильно на одном уровне, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Согласно статистическим данным, на сегодняшний день число заболевших в стране превысило 62 тысячи. Из них почти пять тысяч выздоровело, 555 человек скончалось.

Всего специалисты проверили на наличие коронавирусной инфекции почти 2,5 млн россиян.

Большой прирост – около 5-6 тысяч в сутки выдвинул Россию в своеобразный «рейтинг» стран по заболеваемости – теперь страна прочно вошла в несчастливую десятку.

Напомним, в Приморье число заболевших превысило сотню. За последние сутки из больницы выписаны 10 человек, еще 7 получили положительный результат теста на COVID-19 и отправились на лечение.