Жительница одного из домов Ленинского района Владивостока сообщила а в полицию о краже имущества. Она рассказала, что на трёх этажах в её подъезде ночью неизвестные похитили батареи отопления, передаёт DEITA.RU источник в правоохранительных органах.

Горожанка добавила, что воры действовали тихо и просто открутили гайки крепления, а затем похитили радиаторы. Она предположила, что злоумышленники могли сдать похищенное в пункт приёма металла. По её словам, в обслуживающей компании ответили, что денег на незапланированную покупку новых батарей у них нет. Это значит, что к новому отопительному сезону, который уже не за горами, жители одного из домов дальневосточной столицы могут остаться без отопления и горячей воды.

Женщина попросила стражей порядка найти злоумышленников и привлечь их к ответственности за кражу. По факту случившегося полицейские проводят проверку. Личности подозреваемых в похищении батарей устанавливаются.

Игорь Бегунов