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«Металлисты» разбирают по частям оживленный мост в Приморье

недостроенный мост

Мост через реку Маргаритовка превратился в опасный участок из-за действий любителей легкой наживы, сообщает ИА DEITA.RU.

В Ольгинском районе на трассе Находка - Ольга неизвестные охотники за металлом срезали крепежные стяжные металлические конструкции с нижней части моста. Мостовой переход находится на участке между населенными пунктами Бровки и Щербакова.

Из-за действий преступников переход серьезно потерял в устойчивости, а по нему регулярно следуют большегрузные автомобили. Жажда наживы подвергает опасности ни в чем не повинных автомобилистов.

Следующим по данному маршруту стоит быть предельно внимательными. Еще свежа в памяти трагедия, случившаяся в октябре 2018 года. Тогда под тяжестью большегруза рухнул мост через реку Осиновка. Груженая фура по обратной тяге повалилась назад, буквально раздавив следовавший за ней легковой автомобиль. В салоне находилась женщина-водитель и ее ребенок. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.

Мост Ольгинский район Приморье
Мост Ольгинский район Приморье без металлических конструкций

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