«Металлисты» разбирают по частям оживленный мост в Приморье

В Ольгинском районе на трассе Находка - Ольга неизвестные охотники за металлом срезали крепежные стяжные металлические конструкции с нижней части моста. Мостовой переход находится на участке между населенными пунктами Бровки и Щербакова.

Из-за действий преступников переход серьезно потерял в устойчивости, а по нему регулярно следуют большегрузные автомобили. Жажда наживы подвергает опасности ни в чем не повинных автомобилистов.

Следующим по данному маршруту стоит быть предельно внимательными. Еще свежа в памяти трагедия, случившаяся в октябре 2018 года. Тогда под тяжестью большегруза рухнул мост через реку Осиновка. Груженая фура по обратной тяге повалилась назад, буквально раздавив следовавший за ней легковой автомобиль. В салоне находилась женщина-водитель и ее ребенок. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.