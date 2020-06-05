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«Металлисты» разбирают по частям оживленный мост в Приморье
5 Июнь 2020, 09:00
«Металлисты» разбирают по частям оживленный мост в Приморье
Мост через реку Маргаритовка превратился в опасный участок из-за действий любителей легкой наживы, сообщает ИА DEITA.RU.
В Ольгинском районе на трассе Находка - Ольга неизвестные охотники за металлом срезали крепежные стяжные металлические конструкции с нижней части моста. Мостовой переход находится на участке между населенными пунктами Бровки и Щербакова.
Из-за действий преступников переход серьезно потерял в устойчивости, а по нему регулярно следуют большегрузные автомобили. Жажда наживы подвергает опасности ни в чем не повинных автомобилистов.
Следующим по данному маршруту стоит быть предельно внимательными. Еще свежа в памяти трагедия, случившаяся в октябре 2018 года. Тогда под тяжестью большегруза рухнул мост через реку Осиновка. Груженая фура по обратной тяге повалилась назад, буквально раздавив следовавший за ней легковой автомобиль. В салоне находилась женщина-водитель и ее ребенок. Оба получили травмы, не совместимые с жизнью.