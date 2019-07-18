Во Владивостоке возможно скорое строительство металлургического завода. В столице прошла встреча с представителями китайская корпорация HBIS Tangsteel, сообщает DEITA.RU.

Строительство завода не должно нарушить экологическую безопасность производства, рабочие места должны приоритетно отдаваться местным жителям, а зарегистрировано предприятие должно быть непосредственно в Приморье, для налоговых поступлений в краевой бюджет, отметили главные условия строительства в администрации.

Все оборудование отвечает всем международным стандартам по защите окружающей среды, кроме того, при производстве не будет использовано угольное топливо, рассказали на встрече инвесторы.

Предварительно площадку под строительство завода подобрали. На встрече также обсудили детали проекта.

Корпорации надо обдумать и найти решения для вопросов по строительству электростанции, создания мощностей для газификации завода, и как покорить водную акваторию.

Напомним, впервые корпорация HBIS Tangsteel представила проект по строительству в Приморье крупного металлургического комплекса в ноябре прошлого года. Предполагается, что одним из основных партнеров китайской стороны станет судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне.

Екатерина Кононенко