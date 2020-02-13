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Метель, гололед и снегопад: что ждет приморцев в выходные
В субботу циклон еще не придет на территорию края
Пока что в крае все спокойно, однако, многие синоптики уже говорят о том, что выходные дни в крае не порадуют приморцев. О том, какой погоды ждать, рассказывает ИА DEITA.RU, ссылаясь на «Примпогоду».
Так, в субботу циклон еще не придет на территорию края – однако, температура воздуха будет довольно прохладной – до -28 градусов в горных районах. Ближе к центральной части морозы будут менее интенсивными – около -10 градусов.
Однако, уже в воскресенье погода начнет меняться, и не в лучшую сторону. Резко усилится ветер, пойдет снег. Уже к концу дня давление поднимется, а снегопад закончится.
Однако, весь последний день недели будет бушевать сильный северный ветер, будет довольно облачно. Морозы будут не сильными – около 8-10 градусов, однако, холодный ветер сделает погоду более неприятной по ощущениям.
Синоптики также предупреждают автомобилистов, что следует быть особенно внимательными на дорогах, так как сильный гололед и метель могут служить причиной многочисленных аварий на трассах.