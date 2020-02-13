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6 Декабрь 2019, 18:15

Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке

снег

Синоптики уже назвали дату удара стихии по столице ДФО

Синоптики предупредили жителей Владивостока о скором ухудшении погодных условий, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщается на портале «Примпогода».

Так, с субботы погода во Владивостоке начнет портиться. На смену оттепели придут морозы от -6 до -12 днем и -16 ночью. Уже в субботу днем начнется небольшой снегопад, к ночи он усилится.

Синоптики передают, что в ночь на воскресенье ожидается гололед, метель и сильный ветер с порывами до 23 м/с. В воскресенье снегопад продолжится. Температура опустится до -10 градусов. При этом будет сильный ветер. В ночь на понедельник снегопад продолжится.

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