Новости
Роскомнадзор предупреждает своих клиентов о мошенниках, которые работают от его имени
13 Февраль 2020, 09:22
Трутнев обещает найти для дальневосточников новые «земли Санникова»
13 Февраль 2020, 09:15
Более 700 млн рублей потратят на развязку длиной в километр во Владивостоке
13 Февраль 2020, 09:00
Земельную льготу планируют отменить для резидентов Свободного порта Владивосток
13 Февраль 2020, 08:45
Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке
13 Февраль 2020, 08:15
Иностранцам упростили въезд на Дальний Восток
13 Февраль 2020, 07:45
Коронавирус ударил по российским угольщикам
13 Февраль 2020, 07:15
Озвучен прогноз погоды на четверг во Владивостоке
13 Февраль 2020, 06:30
Метель и штормовой ветер ожидаются во Владивостоке
Синоптики уже назвали дату удара стихии по столице ДФО
Синоптики предупредили жителей Владивостока о скором
ухудшении погодных условий, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом сообщается на портале
«Примпогода».
Так, с субботы погода во Владивостоке начнет портиться. На смену оттепели придут морозы от -6 до -12 днем и -16 ночью. Уже в субботу днем начнется небольшой снегопад, к ночи он усилится.
Синоптики передают, что в ночь на воскресенье ожидается гололед, метель и сильный ветер с порывами до 23 м/с. В воскресенье снегопад продолжится. Температура опустится до -10 градусов. При этом будет сильный ветер. В ночь на понедельник снегопад продолжится.