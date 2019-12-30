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Метель и штормовой ветер пришли во Владивосток

снег

Снег обрушился на дальневосточную столицу утром, ближе к полудню, сообщает DEITA.RU.

Портал «Примпогода», другие краевые синоптики и МЧС предупреждали о таком исходе заранее. Кроме того, спасатели предупреждали о сильной гололедице, крайне плохой видимости в условиях снежного бурана, а также сильном, порывистом ветре, который в вечерние часы станет очень сильным.

При этом на улице сравнительно тепло, до -9 градусов, в утренние часы до -3.

Напомним, не лучше обещают погоду и в последний день года. Снег, метель и сильный порывистый ветер – многие горожане всерьез опасаются за судьбу новогодней елки на площади.

Александра Маслова

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