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Метель и снегопад – приморцев ждет удар непогоды
Такой же погодой начнется и понедельник
Сегодня, по прогнозам синоптиков, жителям края придется нелегко – их ждет непростая погода – со снегом, метелью и гололедицей на дорогах, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отмечает портал «Примпогода», резкий порывистый ветер, похолодание, метель и снежные накаты – неполный перечень всех зимних «удовольствий», который придет в край в последний день недели. Такой же погодой начнется и понедельник – по последним данным, стихия будет бушевать почти двое суток.
На это время жителям края рекомендовано не садиться за руль, и по возможности не покидать свой населенный пункт вовсе. Если это окажется невозможным – то следует быть крайне внимательным на дорогах. В равной степени такие предосторожности относятся не только к водителям, но и к пешеходам.
Как отметили в краевом правительстве, все службы и снегоуборочная техника сейчас находятся в режиме повышенной готовности. Горожан также просят не парковать авто вдоль проезжей части – чтобы не мешать работникам служб.