Метель и снегопад – приморцев ждет удар непогоды

Сегодня, по прогнозам синоптиков, жителям края придется нелегко – их ждет непростая погода – со снегом, метелью и гололедицей на дорогах, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отмечает портал «Примпогода», резкий порывистый ветер, похолодание, метель и снежные накаты – неполный перечень всех зимних «удовольствий», который придет в край в последний день недели. Такой же погодой начнется и понедельник – по последним данным, стихия будет бушевать почти двое суток.

На это время жителям края рекомендовано не садиться за руль, и по возможности не покидать свой населенный пункт вовсе. Если это окажется невозможным – то следует быть крайне внимательным на дорогах. В равной степени такие предосторожности относятся не только к водителям, но и к пешеходам.

Как отметили в краевом правительстве, все службы и снегоуборочная техника сейчас находятся в режиме повышенной готовности. Горожан также просят не парковать авто вдоль проезжей части – чтобы не мешать работникам служб.