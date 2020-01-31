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6 Декабрь 2019, 18:15

Метель на Сахалине: Закрыты школы и дороги, задерживаются авиарейсы

школа

Сейчас на дорогах областной столицы работает уборочная техника

Из-за сильной метели и обильных осадков в Южно-Сахалинске отменили занятия в школах 31 января, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в мэрии, сейчас на дорогах областной столицы работает уборочная техника.

Кроме того, отмечается, что детские сады работают в обычном режиме, также не изменилось расписание городского общественного транспорта.

Примечательно, что сначала мэрия отменила занятия только первой смены в школах, теперь не будут учиться школьники и второй смены.

Кроме того, отмечается, что сейчас затруднено движение по ряду районных дорог. Так, по пути Троицкое-Ново-Троицкое автомобилисты стоят в пробке.

Помимо этого, с утра в аэропорту Южно-Сахалинска не могли приземлиться восемь самолетов – их рейсы задержали, при том значительно.

Также задержан вылет лайнеров в Москву, Владивосток, Хабаровск и Курильск. 

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