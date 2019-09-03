Стало известно, чего ожидать от погоды в новом зимнем сезоне, сообщает DEITA.RU.

Синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радиостанции "Говорит Москва" поделился своими данными о том, какой может стать предстоящая зима в России.

По его прогнозам, россиян ожидает тёплая и слякотная зима с такими атрибутами, как гололёд, густой туман и околонулевая температура.

По словам Тишковца, особенно тепло будет в январе-феврале, когда наступит ееврозима в самом худшем гриппозном состоянии. Вместе с тем, метеоролог не исключил периодические волны холода.

Эксперт поделился данными и о текущем времени. Он отметил, что в текущем сентябре придёт бабье лето: температура будет на два-три градуса выше климатической нормы.

Дмитрий Шевченко