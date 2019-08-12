Многих жителей России ожидает холодная погода, сообщает DEITA.RU.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала "Российской газете" о заморозках, которые должны прийти в Архангельскую область и восточные районы Карелии уже не этой неделе.



По прогнозах специалистов, в регионы придёт прохладная температура до 15-17 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до -2.

В Москве, которая уже несколько недель переживает заморозки, станет теплее. Ожидается, что на этой неделе воздух столицы прогреется до 26 градусов.

Дмитрий Шевченко