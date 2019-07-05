Александр Беккер, депутат Югорска от «Единой России», угрожал бывшему коллеге по думе и журналисту изнасилованием, но остался безнаказанным, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Депутат и журналист Антон Пантин признается, что Беккер неоднократно угрожал ему причинением тяжкого вреда здоровью и изнасилованием еще в мае, но в качестве меры порицания за свое поведение получил разве что замечание от партии.

Пантин пишет в своем аккаунте, что либо московская комиссия по этике у ЕР так себе, либо Беккер слишком крут, раз ему столько прощают.

Напомним, что недавно руководство партии «Единая Россия» разработало особую методичку для своих региональных отделений, где четко прописано, как члены партии должны вести себя перед выборами и что они могут себе позволить, а что - нет.

Анастасия Туркова