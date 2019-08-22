Минтранс хочет разработать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных перевозок, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Уже к 2020 году в России может появиться новый механизм контроля междугородних перевозок пассажиров. В соответствии с с поручением президента России Владимира Путина ведомство разработало проект концепции такой системы.

С 15 мая по 15 июня был проведен пилотный проект с её использованием в нескольких регионах страны. За это время в системе было зарегистрировано более 300 рейсов и более трёх тысяч проездных документов.

Ожидается, что новая система мониторинга повысит качество предоставляемых сервисов для удобства пассажиров при оформлении и оплате билетов.

Дмитрий Шевченко