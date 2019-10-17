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Международная аллергологическая конференция состоялась в Приморье

больница, капельница, шприц

Известные российские и зарубежные эксперты в области иммунологии и аллергологии, а также медики приняли участие в конференции «Муссоны и аллергия», сообщает DEITA.RU.

В числе слушателей есть как опытные медики, так и ординаторы, только начинающие свой путь в медицине. После небольшого приветственного слова, спикеры приступили к докладам. Руководитель регионального центра клинической аллергологии-иммунологии Краевого центра специализированных видов медицинской помощи Галина Цывкина свой доклад посвятила связи муссонного климата Приморского края с аллергическими заболеваниями.

«Повышенная влажность способствует росту грибов во внешней среде и росту грибковых заболеваний. Повсеместная вегетация грибов в окружающей среде, наличие спор в воздухе делает неизбежным их контакт с органами дыхания любого человека. В свою очередь рост и развитие грибов в помещении напрямую зависит от уровня влажности и температуры в нём. Наша особенность муссонного климата – грибы повсюду, на теле, сенсибилизация, в воздухе и так далее», - отметила Галина Цывкина.

Среди слушателей можно заметить не только медиков. Некоторые пациенты весьма активно интересуются новейшей информацией в сфере лечения аллергических заболеваний. Наталья Андреевна уже несколько лет наблюдается у Галины Цывкиной. Пациентка на протяжении многих лет мучается аллергическим заболеванием, корни которого оказались в наследственности.

«На конференции я смогу узнать новые дополнительные знания о моём заболевании, которым, как сейчас я уже понимаю, я болею с детства. Эта болезнь у меня наследственная получилась, но поняла я это лишь сейчас. В детстве она проявлялась, но никто на неё внимания не обращал. В то время, когда я была маленькой, такой болезни в принципе не было, она не диагностировалась, поэтому никто меня не лечил. Выяснилось всё это в достаточно уже взрослом возрасте, после 20 лет, тогда у меня случился астматический приступ, и после этого я уже стала заниматься этой проблемой серьёзно и лечить своё заболевание», - поделилась Наталья Андреевна.

При этом пациентка отмечает ценный вклад Галины Цывкиной как специалиста в области аллергологии, и выражает ей огромную признательность. По словам Натальи Андреевны, только Галина Ивановна смогла помочь в лечении заболевания.

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Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Муса Хаитов рассказал о том, что проблема аллергии в настоящее время актуальна для всего земного шара.

«Если говорить о проблеме аллергии глобально, то нужно признать, что мы с Вами живём в эпоху эпидемии аллергии. До 30% населения земли страдает от различных форм аллергических заболеваний. При этом специалисты европейской академии прогнозируют, что в ближайшее время уже половина населения Земли будет страдать от различных форм аллергических заболеваний. Распространенность аллергических заболеваний не только растёт в мире глобально, но также растёт и тяжесть течения данных заболеваний», - отмечает Муса Хаитов.

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Ужасающие цифры не должны оставаться лишь итогами статистики, специалисты активно занимаются разработкой лекарств против масштабного недуга. Муса Хаитов поделился результатом совместной работы с Рудольфом Валентой, австрийским профессором, главой подразделения иммунопатологии, подразделения исследования патофизиологии и аллергологии в Австрии.

«Мы уже находимся на этапе не только разработки вакцинных конструкций против аллергии пыльцы берёзы и соответственно перекрёстно реагирующим пищевым аллергенам, но и непосредственно уже начали тестирование данных конструкций», - сообщил Муса Рахимович.

Конференция продлится до конца дня, помимо российских учёных, спикерами мероприятия станут Уинфрид Пикль и Рудольф Валента, исследователи из Австрии.

Софья Корф

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