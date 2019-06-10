Во Владивостоке дан старт одному из главных событий Года Театра в России - специальная программа Международной театральной олимпиады предваряет основную программу грандиозного творческого фестиваля, сообщает DEITA.RU.

Международная театральная олимпиада - это уникальное событие в мире искусства и идея зародилась в легендарных греческих Дельфах. Именно там четверть века назад, в 1993 году, было решено организовать международный фестиваль, который и по сей день служит уникальной площадкой развития глобальной театральной интеграции и открытого диалога. Так инициатива всемирно известного театрального режиссера Теодороса Терзопулоса покорила поклонников этого удивительного искусства – театра. На пресс-конференции, которая прошла накануне в Мариинском театре (Приморская сцена) Теодорос Терзопулос рассказал о Международной театральной олимпиаде. Ответил он и на мой вопрос: «Греция подарила миру уникальное движение, которое объединило разные народы и страны и прекращало войны – Олимпиаду, а 25 лет назад зароилась театральная, искусство которой понятна на всех языках. Что такого особенно есть в Греции, что помогает давать миру идеи, которые объединят страны и народы?»

«В этом нет никаких метафизических особенностей и никакой мистики, - ответил Теодорос Терзопулос. - Я создал театр древней драмы, где и встретились выдающиеся деятели культуры - Юрий Любимов, Хайнер Мюллер, Тадаси Судзуки, Роберт Уилсон, Анждей Вайда, Валерий Фокин. Мы встретились в Дельфах – беседовали, обсуждали роль театра. И на фоне этих исторических памятников – Дельфы известны своими археологическими памятными местами, и родилась эта идея.

Отмечу, что все вместе культурные деятели с мировым именем встречаются редко. Чаще, в наш информационный век, общение идет виртуальное. Режиссеры чаще встречаются ос зрителями, чем друг с другом. Но, чтобы появилось такое новое движение, как Международная театральная Олимпиада, нужна была именно личная встреча. Вот поэтому впервые в 21 веке выдающиеся деятели встретились и пришли к такой блестящей идее. Но ее надо было еще и реализовать, для этого мы отправились в Японию. Вот так, все зародилось в Дельфах, продолжилось в Японии, и после пошло по всему миру.

Результат оказался просто потрясающим: модно вспомнить Международную театральную Олимпиаду, которая впервые проводилась в России, в Москве. Это был 2001 год. Без преувеличения, я могу назвать это важным событием нашего века.

Считаю, что в наше эпоху виртуальной реальности очень важно встречаться «вживую», чтобы можно было посмотреть друг другу в глаза. Надо общаться не с помощью гаджетов, а на улицах, площадях, в театре… И стоит опасаться того, чтобы самим не стать виртуальными. Нужно жить и общаться. Иначе целостность нашу потеряем, кровь нашу потеряем», - сказал великий режиссер.

Напомним, одна из главных идей Театральной олимпиады объединение разных театральных школ в едином движении. К слову, организаторы сразу решили – победителей и побежденных не будет: никаких наград и медалей. Здесь объединяются, казалось бы, самые различные направления и взгляды, объединенные миром искусства, что дает возможность наиболее полно представить современный театр. Грандиозный культурный фестиваль уже покорил знатоков и зрителей в Греции, Японии, Турции, Южной Корее, Польше, Китае, Индии. В России, в Москве, впервые прошел в 2001 году и вновь вернулся в 2019, уже в новом, расширенном формате. Сегодня в составе в составе Международного комитета Театральной олимпиады есть единственный представитель России - художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин. Отвечая на вопрос DEITA.RU, до каких чувств приморских зрителей театр хочет «достучаться», Валерий Владимирович ответил:

«Я всегда хочу достучаться всегда до чувств любых зрителей и неважно, в каком городе они живут, - сказал Валерий Фокин. - Ведь что значит достучаться? Это попытаться, чтобы спектакль вызвал некую эмоциональную реакцию. И не просто первую реакцию. Важно, чтобы зритель любил театр. Ведь театральный зритель? Это зритель, который может «считывать» не только первый план, сюжетные линии, понять и почувствовать то, что на первый взгляд не видно, какие-то другие планы и смыслы. Тогда его можно назвать театральным зрителем. И это не так-то просто…Ходить в театр – этому надо учиться. Помню советское время, когда я с таким отвращением ходил в театры: тогда на спектакли ходили целыми классами, организованно. Но в то время мне гораздо интереснее было на улице. Но нас заставляли ходить в театр, что дало свои результаты, но об это мы поняли позже.

Самым главным считаю эмоциональный отклик. Ведь театр человека переделать не может. Он только может импульс к переменам. И то это будет не у всего зала, даже если с некоторыми зрителями произойдут какие-то внутренние изменения, это уже успех. Пусть они этого сейчас не осознают. Это – главное, поэтому в любом городе, на любых гастролях важная задача, чтобы диалог между сценой и зрительным залом не был формальным. Не просто – мероприятие провел, галочку, зрители похлопали, разошлись и забыли. Хотя это сложно, но надо, чтобы откликнулось что-то в душе, запомнилось, заставило думать», - отметил Валерий Фокин.

Итак, в год своего 25-летнего юбилея Театральная олимпиада впервые в истории пройдет одновременно в двух странах России и Японии. Добавим, что решение о проведении олимпиады в России было принято на VII Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В программе Олимпиады – постановки создателей всемирного театрального праздника, так и других выдающихся режиссеров с мировым именем - Хайнера Гёббельса, Андрея Щербана, Андрия Жолдака, Яна Кляты и других. Основная площадка для Олимпиады в Родии – это Александринский театр в Санкт-Петербурге, тожественная церемония открытия Международной театральной олимпиады пройдет 15 июня 2019 года. Северная столица примет более 30 театральных постановок из 15 стран, в том числе театры «Буфф дю Нор» (Париж, Франция),«Берлинер-ансамбль» (Берлин, Германия),театральная компания FC Bergman (Антверпен, Бельгия),Народный художественный театр Пекина (Китай) и другие.

Также в программе спектаклями национальных театров из регионов России, а в Японии запланирована отдельная обменная программа. Также, помимо спектаклей, будет буде проведена и большая просветительская работа – лекции, мастер-классы ведущих театральных деятелей со всего мира. В рамках специальной программы организованы и две дополнительные олимпийские площадки на Дальнем Востоке и специальная театральная смена в лагере «Артек».

На приморской сцене Мариинского театра впервые будет представлена бессмертная гоголевская «Женитьба». спектакль Валерия Фокина (Александрийский театр). Приморская публика сможет увидеть спектакль 9 и 10 июня.

«Главная цель олимпиады - соединить мосты между разными театральными традициями и методами как русской, так и зарубежной сцены. Мосты между учениками и учителями, артистами и зрителями», - добавляет председатель международного комитета Театральной олимпиады, греческий режиссер Теодорос Терзопулос.

На Приморской сцене Мариинского театра 8 и 9 июня состоится показ творческой лаборатории Теодороса Терзопулоса «Возвращение Диониса».

В ДВФУ 11 июня состоится открытый перфоманс «Культура есть тело» исполнительской школы Тадаси Судзуки (Япония).

«Мы с благодарностью относимся к тому, что олимпиада начинается с Приморья, - отметила врио вице-губернатора Приморья Ирина Медведева. - Это дань уважения краю, и нам очень приятно приветствовать здесь всех участников олимпиады. В январе с Владивостока начался Всероссийский театральный марафон и олимпиада станет ярким продолжением Года театра. Такие мероприятия поднимают значимость и края, и города в культурной среде Российской Федерации, Хочется подчеркнуть, что в этом году олимпиада отмечает 25-летие. Мы желаем данному мероприятию дальнейшего процветания, потому что искусство объединяет людей. Желаю нашим деятелям культуры взаимного обогащения, а зрителям удовольствия от увиденных спектаклей», - отметила Ирина Медведева.

Инна Эстрина