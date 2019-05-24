Руководитель Ростуризма Зарина Догузова открыла во Владивостоке международную туристскую выставку в пятницу, 24 мая, сообщает DEITA.RU. В церемонии открытия принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Как отметила во время открытия Зарина Догузова, Приморский край - уникальное место, куда она с радостью приезжает.

«Такие события повышают имидж региона и способствуют продвижению туристических услуг партнеров. Мы уверены, что регион будет и дальше двигаться к новым достижениям и станет еще привлекательнее для гостей из других регионов и стран», - заявила она во время открытия выставки.

Иван Крышан