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Международные авиалинии могут быть закрыты до конца года
Внутренние авиаперевозки сократятся на 46-66%
Аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) проанализировали влияние пандемии на авиационную отрасль страны, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Росконгресс.
Эксперты предполагают, что в зависимости от сценария прохождения кризиса, изменится и поток российских граждан. Трафик перевозок, по их мнению, может снизиться от 46% до 66%. Восстанавливаться он будет на протяжении последующих трех лет до 23 года, а начнется процесс в сентябре 2020 года. При этом международные линии скорее всего будут закрыты до конца года.
При этом специалисты уверены, что большинству российских авиакомпаний будет сложно выживать во время кризиса. По подсчетам компаниям необходимо сократить на 40% расходы, а при более худшем варианте на 60%. Ежемесячные потри авиаперевозчиков составляют 75 млрд рублей.