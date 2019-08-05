III Международный Азиатско-Тихоокеанский фестиваль-конкурс «Восточный калейдоскоп» состоялся в Дальневосточном институте искусств во Владивостоке с 1 по 4 августа, сообщает DEITA.RU.

В фестивале приняли участие творческие молодые люди в возрасте до 19 лет из России и Китая, будущие музыканты, вокалисты, художники.

Торжественное открытие фестиваля состоялось 1 августа в концертном зале института искусств. Ректор Дальневосточного института искусств Андрей Чугунов поприветствовал участников, большинство из которых прибыло из Китайской Народной Республики: «Многие из вас не в первый раз принимают участие в «Восточном калейдоскопе» и мы уже стали друзьями». Ректор пожелал всем успехов на сцене и выразил надежду, что от конкурса у участников останутся самое хорошее впечатление. В концерте, данном в честь конкурсного старта, выступили как совсем юные музыканты, будущие участники Центральной музыкальной школы, так и студенты, аспиранты и преподаватели ДВГИИ.

Фестиваль включил три дня насыщенной конкурсной программы в номинациях: сольное инструментальное исполнительство, вокал, ансамбли, исполнительство на национальных инструментах, живопись.

Конкурс среди художников проходил дистанционно (онлайн). Музыкальные конкурсные номера исполнялись перед международным жюри очно. Участники представляли работы в трёх возрастных категориях: до 9; и 19 лет.

В международное конкурсное жюри входят профессора, Заслуженные артисты России, преподаватели Дальневосточного института искусств и их коллеги из Китайской Народной Республики.

4 августа на торжественной церемонии закрытия фестиваля объявили победителей и вручили награды, лауреаты конкурса выступили перед зрителями с концертом.

Фестиваль проводит Дальневосточный государственный институт искусств при поддержке департамента культуры Приморского края и Творческого союза «Музыкальное общество Приморского края».

Ирина Павленко