Международный день дарения книг отметят сегодня

Все знают, что 14 февраля – День святого Патрика, День всех влюбленных, но мало кто знает, что в этот день отмечают также и праздник, посвященный дарению книг детям и тем, у кого доступ к книгам по какой-то причине ограничен, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Основоположником этого праздника стала Эмми Бродмур – обычная американка, мать троих детей, основательница сайта детской книги в США. Все началось с того, что один из ее сыновей поинтересовался, почему люди не дарят друг другу книги просто так, и почему в году нет такого дня, когда бы они могли это сделать. Это и послужило толчком для появления на свет нового праздника.

Первоначально Эмми стала продвигать эту идею на своем сайте, в блоге, через друзей и их социальные странички, коллег и партнеров, отмечая 14 февраля как День дарения книг. Позже эта идея была подхвачена миллионами людей со всего мира, способствуя продвижению праздника как Международного.

В этот день принято дарить книги в первую очередь детям и тем, кто по какой-то причине не имеет к ним доступ. Однако книги любят и ценят не только дети, их можно дарить любому человеку, кто видит в этом подарке не только материальный предмет, но и духовную ценность.

Кстати, 14 февраля знаменательно еще и другими событиями. В этот день отмечается также День компьютерщика, праздник виноградарей в Болгарии. А еще в этот день в 1994 году был расстрелян известный серийный маньяк Андрей Чикатило.