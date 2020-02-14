telegr wh call

Новости

Россияне стали платить за капремонт больше

14 Февраль 2020, 19:10

Тысячи человек остались без тепла и горячей воды в Хабаровском крае

14 Февраль 2020, 19:00

Идею Зеленского создать для крымчан «город-сад» оценили в Госдуме

14 Февраль 2020, 18:50

Международный день дарения книг отметят сегодня

14 Февраль 2020, 18:45

Наклейки с английскими названиями остановок появились в автобусах Владивостока

14 Февраль 2020, 18:30

Минсельхоз оценил овощной кризис на Дальнем Востоке

14 Февраль 2020, 18:28

Молочных фантомов находят в Приморье

14 Февраль 2020, 18:20

Похолодание, метель и гололедица ждут приморцев в выходные

14 Февраль 2020, 18:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Международный день дарения книг отметят сегодня

книги, образование, литература

Основоположником этого праздника стала Эмми Бродмур

Все знают, что 14 февраля – День святого Патрика, День всех влюбленных, но мало кто знает, что в этот день отмечают также и праздник, посвященный дарению книг детям и тем, у кого доступ к книгам по какой-то причине ограничен, сообщает ИА DEITA.RU по материалам «Парламентской газеты».

Основоположником этого праздника стала Эмми Бродмур – обычная американка, мать троих детей, основательница сайта детской книги в США. Все началось с того, что один из ее сыновей поинтересовался, почему люди не дарят друг другу книги просто так, и почему в году нет такого дня, когда бы они могли это сделать. Это и послужило толчком для появления на свет нового праздника.

Первоначально Эмми стала продвигать эту идею на своем сайте, в блоге, через друзей и их социальные странички, коллег и партнеров, отмечая 14 февраля как День дарения книг. Позже эта идея была подхвачена миллионами людей со всего мира, способствуя продвижению праздника как Международного.

В этот день принято дарить книги в первую очередь детям и тем, кто по какой-то причине не имеет к ним доступ. Однако книги любят и ценят не только дети, их можно дарить любому человеку, кто видит в этом подарке не только материальный предмет, но и духовную ценность.

Кстати, 14 февраля знаменательно еще и другими событиями. В этот день отмечается также День компьютерщика, праздник виноградарей в Болгарии. А еще в этот день в 1994 году был расстрелян известный серийный маньяк Андрей Чикатило.

Читайте также:

Что читают владивостокцы, рассказали библиотекари

Фильм по рассказу Стивена Кинга снимет российская школьница

Стивен Кинг подвинул Донцову в российских магазинах

Ирина Елкина

Популярное

Налоговая нашла работающий способ наказать за аренду квартир

«Если не нужны, расселите и забудьте»: Академия наук оценила города Приморья

Синоптики уточнили время удара стихии по Приморью

«Дальневосточная репка» - приморские рыбаки вытянули машину
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...