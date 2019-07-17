Сегодня, 17 июля, на острове Русский стартовал юбилейный, десятый Азиатско-тихоокеанский форум по управлению интернетом. Церемонию открытия посетил корреспондент DEITA.RU.

В числе докладчиков присутствуют представители Бангладеша, Индонезии, Сингапура, Южной Кореи и других стран АТР. Всего за три дня форума выступит 100 спикеров из 40 стран. Форум проводится уже в 10 раз, в этом году основными темами станут безопасность киберпространства, ликвидация цифровой безграмотности, а также повышение доступности интернета для любых слоёв населения.

Председатель Постоянного комитета по министерству информации в Бангладеш Хасанул Хак Ину на церемонии открытия заявил о необходимости создания мировых договорённостей в сфере интернета. Документы позволили бы задекларировать цифровые права, побороть киберпреступность, а также начать работу по ликвидации цифровой безграмотности.

Председатель многосторонней руководящей группы APRIGF Раджнеш Сингх отметил, что зачастую в сфере интернет-технологий слышны лишь обещания о том, как прекрасно заживут люди после внедрения очередной новинки.

«Вне зависимости от того, какая цифра стоит перед буквой G – 4, 5, 6 или 10G, необходимо сделать интернет доступным для самых разных слоёв населения. Пользовательский опыт сильно отличается. Одно дело пользоваться интернетом в Сингапуре, другое дело, скажем, в Лаосе», - заявил он.

Идеи зарубежных экспертов поддерживает и Россия, о развитии информационной сферы в своём регионе рассказал председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов.

Приморский край также старается развиваться в сфере интернета и цифровизации, что можно наблюдать на примере студентов и школьников. Встретившись с подрастающим поколением, Андрей Воробьев, генеральный директор Координационного центра .RU / .РФ отметил, что у ребят высокий уровень подготовки, и это не может не радовать, ведь в конечном счёте мероприятия, подобные форуму, проводятся ради них.

«У школьников и студентов уже глубокое понимание всех этой проблематики, они в этом мире живут, и они имеют своё видение, как это нужно регулировать. Уровень подготовки очень хороший. То есть это люди, которые сочетают в себе понимание технических аспектов развития интернет – технологий и IT- технологии в целом, и гуманитарных, правовых основ».

Вице-губернатор - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей Максимчук в своём выступлении на открытии форума подчеркнул важность развития в столь прогрессивной сфере жизни.

«Руководству Приморья очень важно максимально включиться в процесс цифровой экономики, происходящий не только в России, но и в межнациональном, транснациональном масштабе. Для нашего региона с его уникальными климатическими условиями, малочисленными народностями, проживающими на территории, очень важно применять всё то полезное, что могут дать современные технологии. Мы уделяем внимание использованию и развитию интернет – сервисов, начиная от процесса государственного управления взаимодействия с гражданами до продвижения сквозных технологий в бизнесе. И всё это мы делаем для улучшения социально – экономических условий, демографической ситуации и повышения комфортности проживания жителей края. Приморский край активно участвует в национальной программе «Цифровая экономика» и я уверен, что жители края почувствуют улучшение уже совсем скоро».

Эдмон Чанг, генеральный директор домена .ASIA, во время подготовки к форуму знакомился с литературой о Владивостоке, и был удивлён, насколько большую роль столица Приморья сыграла в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Перед спикерами остаётся ещё два дня встреч, в ходе которых будет намечен вектор дальнейшего развития и сотрудничества стран – участников форума.

Софья Корф