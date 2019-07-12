Жители Крыма обнаружили сбои в работе китайского интернет-магазина AliExpress, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Как говорит директор Фонда поддержки предпринимательства Крыма Дмитрий Зеленский, неполадки начали появляться несколько недель назад. Попытки заказать что-либо из Крыма заканчиваются отказом. То ли дело в санкциях, то ли это действительно сбой – не ясно.

Жалоб со стороны предпринимателей нет, говорит Зеленский.

Ограничения по оплате заказов всплывают каждый раз, когда в заказе присутствует информация про Крым. Единственное, что можно оставить, чтобы все сработало, и посылка пришла – это индекс. Край крымчане ставят любой, но при этом название улицы, номер дома и квартиры, и индекс пишут верные, симферопольские.

Но куда в таком случае придет посылка и в какой срок, никто не берется предсказать с полной уверенностью. Заказывать товары в Крыму с AliExpress действительно не удобно.

Анастасия Туркова