Сорок человек пришли к медикам за помощью после потасовки у месторождения золота. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на министерство здравоохранения Киргизии.

Между жителями Нарынской области и сотрудниками золотодобывающей компании Zhong Ji Mining из КНР в понедельник, 5 августа, случилась потасовка. Триста российских граждан из окрестных районов требовали остановить работы. Конфликт усиливался, стороны метали друг в друга камни. Пострадавших – около 20 человек.

На следующий день, шестого августа, в местную областную больницу потянулись травмированные. Из двадцати одного пациента девятнадцать пришлось госпитализировать – работников фабрики, китайцев. Также госпитализирован один из местных жителей. Еще один пострадавший рабочий находится на амбулаторном лечении.

Состояние пациентов медики оценили как стабильное. Диагноз – сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.

Еще девятнадцать человек вынуждены были просить помощи в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. Все они – работники предприятия, принадлежащего КНР. Их обследуют медики.

Анастасия Туркова