Международный марафон соберёт в столице порядка 4000 участников

В субботу, 28 сентября во Владивостоке стартует четвертый Международный Galaxy Vladivostok Marathon, сообщает DEITA.RU. При этом одна пятая часть участников – из зарубежья.

Ещё четыре года назад в забеге принимали участие всего 60 иностранцев, на сегодняшний момент уже 700. Всего ожидается 25 стран-участниц, включая Россию. В основном зарубежные бегуны прибудут из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, однако есть гости даже из Италии, Австралии и Нигерии. Зарубежные спортсмены прибыли специально для участия в марафоне.

Общее число участников за годы проведения забегов увеличилось в два раза. Если в 2016 году побегать пожелало 1700 человек, то текущий год показывает цифру почти в четыре тысячи. Марафон по праву считается самым массовым беговым событием Дальневосточного федерального округа.

К слову, проложенный маршрут и привлекает участников – спортсмены пробегут по знаменитым Владивостокским мостам, любуясь шикарным видом.

Стандартно будет забег по трём дистанциям – 5, 21,1 и 42,2 километра, а также новинкой станет отрезок на 10 километров. Участник сам определяет длину своего забега. Помимо этого, есть дистанция для паралимпийцев длиной один км, и отдельные участки для детей.

В связи с проведением забегов, движение в центре Владивостока будет ограничено, однако на остров Русский будет ходит паром, бесплатно перевозя пассажиров. По мере финиширования участников, перекрытые участки дороги станут доступны для движения автотранспорта.

Отметим, что в регионе большое внимание уделяется развитию массового и профессионального спорта в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края».

Софья Корф