Дальневосточную столицу свяжет с внешним миром ещё один маршрут, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Глава южнокорейского Пхохан рассказал журналистам о том, что уже с 2020 года населённый пункт может связать с Владивостоком регулярное паромное сообщение.

По его словам, это станет возможным в случае если удастся завершить возведение международного пассажирского терминала в порту Ёнильман.

Таким образом, мэр выразил надежду на том, что после окончания стройки у города появятся дополнительные возможности для того, чтобы развивать морской туризм вместе с иностранными соседями.

Дмитрий Шевченко