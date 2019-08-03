На мобильных операторов собираются воздействовать, чтобы уменьшить цены и убрать роуминг для разговоров, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс». Речь идет о России и Белоруссии, которые продолжают налаживать связи.

Мобильные операторы вскоре столкнутся с антимонопольными органами обеих стран: их попросят снизить стоимость звонков для россиян и граждан Белоруссии.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин передает, что операторов попросят продвигаться в данном направлении и снизить цены в расчетах друг с другом одномоментно. Иначе, обещает Голомолозин, им «помогут».

Срок выполнения «просьбы» известен: на реализацию выделено полгода.

И в Минске, и в Москве хотят сделать роуминг не ощутимым экономически для простых жителей и для ведущих бизнес.

Анастасия Туркова