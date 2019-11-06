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Межпарламентское сотрудничество развивают в Приморье

межпарламентское сотрудничество

В региональном парламенте Приморья прошла рабочая встреча с делегацией Законодательного Собрания префектуры Тоттори  (Япония), сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

С российской стороны во встрече приняли участие председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, председатель комитета ЗС ПК по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, заместитель председателя данного комитета Александр Лось, представитель МИД России в г. Владивостоке Андрей Броварец, директор департамента международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков, депутат комитета Законодательного Собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Александр Щербаков.

Стороны обсудили вопросы развития межпарламентского взаимодействия, а также перспективные направления расширения межрегионального сотрудничества.

"Приморский край и префектуру Тоттори   связывают давние традиции дружбы , которые сохраняются и приумножаются , служа надежной основой для выстраивания и расширения взаимовыгодного сотрудничества между нашими регионами", - подчеркнул, приветствуя гостей, председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик.

Префектура Тоттори была одной из первых японских регионов, с которыми у Приморского края установились международные связи. Меморандум о дружбе и сотрудничестве между Приморским краем СССР и префектурами Тоттори и Симанэ был подписан 24 октября 1991 года, а в мае следующего 2020 года будет отмечаться 10-летие со дня подписания Соглашения о дружбе и сотрудничестве между Приморским краем и префектурой Тоттори.

Спикер парламента Приморья подчеркнул, что за эти годы между Приморским краем и префектурой Тоттори было налажено сотрудничество в таких сферах как культура, образование, спорт, туризм, логистика, утилизация отходов.

Среди перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Приморским краем и префектурой Тоттори в ходе встречи также было отмечено развитие сотрудничества в области туризма, интенсификация туристических обменов. Для этого имеются хорошие предпосылки среди которых богатейший культурно-исторический и природный потенциал, действие с 2009 года регулярной грузо-пассажирской линии, которая также может использоваться при разработке туристического продукта, упрощенный визовый режим – механизм въезда иностранных граждан по электронной визе.

Спикер парламента Приморья подчеркнул, что за эти годы между Приморским краем и префектурой Тоттори было налажено сотрудничество в таких сферах как культура, образование, спорт, туризм, логистика, утилизация отходов.

Среди перспективных направлений дальнейшего взаимодействия между Приморским краем и префектурой Тоттори в ходе встречи также было отмечено развитие сотрудничества в области туризма, интенсификация туристических обменов. Для этого имеются хорошие предпосылки среди которых богатейший культурно-исторический и природный потенциал, действие с 2009 года регулярной грузо-пассажирской линии, которая также может использоваться при разработке туристического продукта, упрощенный визовый режим – механизм въезда иностранных граждан по электронной визе.

Представители российской стороны подчеркнули, что заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества, реализации инвестиционных проектов между нашими регионами при широком задействовании специальных экономических режимов, таких как территории опережающего социально-экономического развития и Свободный порт Владивосток, предоставляющих их резидентам целый ряд налоговых льгот и преференций.

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