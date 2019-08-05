Новый концертный сезон Приморская краевая филармония откроет 20 сентября концертом Тихоокеанского симфонического оркестра, но и в межсезонье концертная деятельность не останавливается. В пятницу вечером, 2 августа, при полном аншлаге артисты филармонии «зажгли» зал программой «Золотые хиты эстрады», сообщает DEITA.RU.

Прозвучали известные советские, российские и зарубежные песни из кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Тегеран 43», «Земля Санникова», «Золото Маккены» и многих других. Концерт прошел в малом зале филармонии.

Популярные эстрадные произведения исполнили вокалисты краевой филармонии Дмитрий Сабитов, Александр Пстыга, Юлия Макеич, Иван Кравченко, Николай Буров. Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами и криками: «Браво!».

После концерта некоторые зрители поделились с корреспондентом DEITA.RU своим впечатлением.

Анатолий Иванович: «Многие песни, которые звучали сегодня, любимы с юности, это приятно. Поют очень здорово. Мы с женой получили удовольствие».

Две подруги Марины рассказали, что стараются не пропускать концерты со своими любимыми исполнителями Александром Пстыгой и Дмитрием Сабитовым.

По мнению зрительниц Алёны и Светланы, у выступавших артистов прекрасные голоса. «Раньше я часто ходила в филармонию с детьми. Сейчас дети выросли, у них свои интересы. А я здесь отдыхаю», - поделилась Светлана.

На малой сцене Приморской краевой филармонии в августе пройдут ещё три концертные программы:

8 августа - детская музыкальная интерактивная программа «К нам приехали испанцы»;

9 августа - концерт «И целого мира мало», песни из кинофильмов;

15 августа - на программе «Концерт букет» прозвучат песни и романсы.

В 20-х числах августа музыканты выступят с концертами в городе Арсеньев, селах Чугуевка и Анучино.

Ирина Павленко