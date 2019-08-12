Такие слова есть в официальном сообщении министерства, сообщает DEITA.RU.



Министерство иностранных дел Украины оказалось недовольно визитом российского президента в Крым. МИД уже выразил протест в связи с поездкой Владимира Путина на полуостров.

В официальном сообщении МИДа говорится о том, что Крым – временно оккупированная территория Украины. Кроме того, дипломаты назвали визит Путина и сообщения о нем ничтожными попытками интерпретировать такие визиты как обычный внутригосударственные.

Елена Миронова