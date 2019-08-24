Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в своем Facebook высказывания министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, сообщает DEITA.RU.

Как считает Мария Захарова, украинские политики своими заявлениями извращают концепцию мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока.

Накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Европа станет единой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг, «как это было сто лет назад».

По мнению Марии Захаровой, данная мысль украинского политика «не столько глупая, сколько чудовищная». По ее словам, в 1918-1919 годах Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. «И это "как 100 лет назад" относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе»

Как считает Захарова, философия де Голля извращена до неузнаваемости, и вместо единого пространства мирного сотрудничества от Лиссабона до Владивостока Европе через Украину подкидывают совсем иные концепции.

Дмитрий Санников