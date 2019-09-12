МИД РФ заявил о ядерной войне

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Ядерная война может случиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.
В России замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об ухудшении ситуации и нестабильности в отношениях между странами.
Ядерная война может произойти: за год прослеживается отнюдь не позитивная динамика, по словам депутата.
Рябков назвал главной причиной происходящего безответственность коллег на западе, которые не желают обсудить назревающие вопросы, прекращают диалог и усложняют контроль над вооружением стран.
Анастасия Туркова
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