МИД РФ заявил о ядерной войне

Ядерная война может случиться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

В России замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил об ухудшении ситуации и нестабильности в отношениях между странами.

Ядерная война может произойти: за год прослеживается отнюдь не позитивная динамика, по словам депутата.

Рябков назвал главной причиной происходящего безответственность коллег на западе, которые не желают обсудить назревающие вопросы, прекращают диалог и усложняют контроль над вооружением стран.

Анастасия Туркова