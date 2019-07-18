Официальный представитель Министерства иностранных дел России не подтвердил информацию в японских СМИ от отказе Москвы обсуждать вопрос передачи курильских островов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Мария Захарова заявила, что информация, распространяющаяся в некоторых японских средствах массовой информации о якобы отказе России вести переговоры о Курилах, не соответствует действительности.

По словам дипломата, это далеко не первый случай, когда японские СМИ "вбрасывают" неподтверждённые данные на тему курильского вопроса.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух островов Курильской гряды.

По информации источника агентства, одной из причин сворачивания переговоров стала обеспокоенность России отношениями между Японией и США.

Дмитрий Шевченко