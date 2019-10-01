Миф ЖКХ: менять плату за «коммуналку» можно раз в год

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Стало известно, что жители многоквартирных домов имеют право менять стоимость некоторых коммунальных услуг больше, чем раз в год. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, не многие россияне знают, что плата по договору с управляющей компанией определяется не учреждением, а самими жителями на официальном общедомовом собрании. Юристы УК не правы, когда заявляют, что такие собрания могут проводиться только один раз в год и потому изменить строчку квитанции о содержании жилья уже не получится.

 А между тем, Жилищный кодекса РФ не ставит никаких ограничений по количеству собраний. В статье сто шестьдесят второй ЖК оговаривается, что только совет дома устанавливает порядок определения ежемесячной стоимости договора и сумму на содержание и ремонт жилого помещения, а в статье сто пятьдесят шестой еще раз говорится, что эту плату определяет только общее собрание, а год – это отчетный период с первого собрания, а не время действия «ценника».

Грубо говоря, если жителей многоквартирных домов по тем или иным причинам не устраивает цена за содержание жилья, предоставленные услуги УК – можно и нужно еще раз собраться всем домом и обговорить внесения изменений в действующий договор.  

Екатерина Цой

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