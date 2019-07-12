Как быть, если пропустить транспорт с мигалкой – значит нарушить ПДД, сообщает DEITA.RU.

По правилам, в такой ситуации вы обязаны не совершать маневры или затормозить и остановиться. Но это не всегда возможно осуществить в реальности. Бывают моменты, когда свернуть некуда, а если встать – транспорт с мигалкой и вовсе встанет за вами. Как ни крути – нарушаете вы в любом случае.

В таких ситуация люди выбирают из зол наименьшее и уступают все-таки дорогу скорой, задевая двойную сплошную. Камеры фиксируют нарушение, водитель платит штраф, но уходит с чистой совестью и с правами.

А если из-за пересечения сплошной водитель спровоцировал ДТП? Едва ли он может рассчитывать на понимание и поблажки при таком раскладе.

В таких ситуациях приходится искать более удобный участок пути, чтобы пропустить ТС с мигалкой. Законы законами, а куда денешься от реальности на дорогах?

Анастасия Туркова