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Мигрант напал на блокадницу в ее квартире
Преступника уже задержала полиция, сообщает DEITA.RU.
Полиция Санкт-Петербурга нашла подозреваемого в нападении на 90-летнюю блокадницу в Северной столице. Как пишут «Невские новости», в совершении разбоя подозревают 33-летнего гражданина Узбекистана.
Как стало известно полиции, преступник напал на пенсионерку в подъезде: затолкал ее в квартиру, избил тростью и отнял деньги. Всего на момент происшествия у женщины было 350 рублей – их нападавший и забрал.
Женщина не сильно пострадала – получила лишь несколько синяков. Врачи сразу отпустили ее домой.
Елена Миронова
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