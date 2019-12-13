Мигрант напал на блокадницу в ее квартире

Преступника уже задержала полиция, сообщает DEITA.RU.



Полиция Санкт-Петербурга нашла подозреваемого в нападении на 90-летнюю блокадницу в Северной столице. Как пишут «Невские новости», в совершении разбоя подозревают 33-летнего гражданина Узбекистана.

Как стало известно полиции, преступник напал на пенсионерку в подъезде: затолкал ее в квартиру, избил тростью и отнял деньги. Всего на момент происшествия у женщины было 350 рублей – их нападавший и забрал.

Женщина не сильно пострадала – получила лишь несколько синяков. Врачи сразу отпустили ее домой.

Елена Миронова