Мигрантов гонят с Дальнего Востока

Нелегальных мигрантов выдворяют за пределы региона, сообщает DEITA.RU по материалам Управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю.

По данным камчатских судебных приставов, край с начала года покинули больше 100 нелегальных мигрантов. В 2019 году приставы Специализированного отдела оперативного дежурства по решению судов препроводили до пунктов пропуска через границу России 117 граждан Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана, Азербайджана, Белоруссии и Украины. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теперь эти нелегальные мигранты не появятся в России 5 лет. По действующему законодательству на этот срок со дня административного выдворения доступ на территорию государства для нарушителей миграционного режима запрещен.

Согласно данным ФСБ, за первое полугодие 2019 года 2,4 миллиона иностранцев заявили, что приехали в Россию для того, чтобы работать.

Всего же за это время в Россию прибыли более 15 миллионов иностранцев. Подавляющее большинство из тех, кто приехал на заработки — из стран СНГ.

Дмитрий Санников