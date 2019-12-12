Мигрантов в России станет меньше – правительство подписало документ

Количество иностранных работников, которым разрешат прибыть в страну, уменьшают, сообщает DEITA.RU.



Российское правительство решило значительно уменьшить количество квот на ввоз иностранных работников в страну. Постановление уже опубликовано на сайте правительства РФ.

Так, в 2019 году в Россию разрешили ввезти более 144 тысяч мигрантов. В 2018-м году это количство было еще на 20% выше. Тенденцию на снижение количества иностранцев продолжили и в плановом 2020 году: за весь год на территорию РФ разрешат ввезти 104 тысячи мигрантов.

При этом, правительство требует, чтобы в эти 104 тысячи входило не менее 96,5% квалифицированных работников. Их услуги будут нужны на «стройках века»: космодроме «Восточный», газопроводе «Сила Сибири» и других.

Елена Миронова