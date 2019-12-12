telegr wh call

Новости

Госдума приняла поправки в закон о пенсии

13 Декабрь 2019, 00:30

МРОТ, курилки и содержание детей в тюрьмах: депутаты приняли законы

12 Декабрь 2019, 23:45

Более 5 млн рублей выделили депутатам на путевку в Австралию

12 Декабрь 2019, 23:15

Орешкин сказал, что ждет экономику в новом году

12 Декабрь 2019, 22:45

Кремль уверен, что Европа прячет у себя террористов

12 Декабрь 2019, 22:15

Шойгу сообщил о ЧП в армии

12 Декабрь 2019, 21:45

Пятницы должен опасаться каждый владелец квартиры

12 Декабрь 2019, 21:15

Поборы с бизнеса увеличат в разы

12 Декабрь 2019, 20:45

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Мигрантов в России станет меньше – правительство подписало документ

мигрант

Количество иностранных работников, которым разрешат прибыть в страну, уменьшают, сообщает DEITA.RU.

Российское правительство решило значительно уменьшить количество квот на ввоз иностранных работников в страну. Постановление уже опубликовано на сайте правительства РФ.

Так, в 2019 году в Россию разрешили ввезти более 144 тысяч мигрантов. В 2018-м году это количство было еще на 20% выше. Тенденцию на снижение количества иностранцев продолжили и в плановом 2020 году: за весь год на территорию РФ разрешат ввезти 104 тысячи мигрантов.

При этом, правительство требует, чтобы в эти 104 тысячи входило не менее 96,5% квалифицированных работников. Их услуги будут нужны на «стройках века»: космодроме «Восточный», газопроводе «Сила Сибири» и других.

Елена Миронова

Читайте также:

Мигранты и недосып: агрегаторы такси провоцируют рост ДТП в разы

Медведев установит квоту на мигрантов

Россияне готовы получать меньше мигрантов

Популярное

Снегопад и жестокий шторм обрушатся на столицу

Подводная лодка ТОФ утонула в Приморье

Стала известна правда о миллионах Кожемяко

Большой передел: 5 регионов ДФО хотят перекроить
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...