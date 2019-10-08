Мигрантов выдворяют с Дальнего Востока

Незаконных мигрантов выявили в ходе проверки приморские полицейские, сообщает DEITA.RU по материалам МО МВД России «Арсеньевский».

Сотрудниками миграционной службы совместно с участковыми уполномоченными полиции межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» проведены проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства на объектах строительства, торговли и в местах проживания иностранных граждан.

По итогам оперативно-профилактических мероприятий проверено 9 мест пребывания иностранных граждан, составлено 9 административных протоколов.

По результатам рассмотрения судами собранных сотрудниками полиции административных материалов в отношении 4 иностранных граждан вынесены судебные решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Возбуждено одно уголовное дело за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

А накануне массовый митинг против иностранных рабочих прошел в Приморье. В Большом Камне профсоюзы собрали работников, чтобы поговорить о наболевшем. В очередной раз вспомнили граждан КНР, которые в том же Большом Камне получают работу с зарплатой в 145 тысяч рублей. Подтверждение есть у местного профсоюза – представители имеют на руках договор предприятия с иностранцем. Именно этот факт и послужил поводом выйти на улицы сотням местных жителей: ведь, создавая территории опережающего развития и вкладывая в них миллиарды бюджетных рублей, дальневосточникам обещали новые рабочие места, высокую зарплату и ощутимое улучшение уровня жизни. По факту же сейчас на одно из крупнейших предприятий России, которое строится в Большом Камне по поручению президента, по утрам выстраиваются очереди из иностранных рабочих.

Дмитрий Санников