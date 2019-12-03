Мигранты и недосып: агрегаторы такси провоцируют рост ДТП в разы

Популярный у россиян сервис таит смертельную опасность, сообщает DEITA.RU.



Неутешительная статистика по 2019 году свидетельствует: количество автоаварий с участием автомобилей сервисов такси возросло на 60 процентов.

За девять месяцев текущего года произошло 2,7 тысяч аварий с участием автомобилей такси. Это на 60 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно обнародованной статистике ГИБДД, погибли в таких ДТП 110 человек, а ранения получили более 3,5 тысяч.

По оценкам дорожной полиции, это связано с тем, что у таксистов серьезно увеличилась интенсивность и продолжительность работы. Некоторые находятся за рулем по 12 часов в день, лишь бы заработать достойные деньги. Отсюда два фактора - желание доставить клиента как можно быстрее, и потеря концентрации к концу смены.

Топ нарушений, ведущих в тяжелым последствиям, следующий: несоблюдение очередности на перекрестках, нарушение правил перестроения и разные нарушения на переходах.

Как сообщает ГИБДД, из-за огромного количества таксистов в стране количество действительно проверенных водителей составляет 70 процентов, а остальные тридцать вообще никак не проверяются.

Не разработана единая система путевых листов, дистанционный медосмотр водителей перед работой проводится нерегулярно. Кроме того, отсутствуют ограничения в количестве выполненных заказов и система контроля за таксистами во время движения.

Кроме того, сами таксисты не в силах никак повлиять на ценообразование. Крупные сервисы такси конкурируют между собой, понижая тарифы. О том, что водителям при этом приходится работать на износ, чтобы обеспечить себя и семью, агрегаторы не задумываются.

Как следствие, с рынка уходят водители, проживающие в городах работы такси - они идут искать другую деятельность.

На их место приходят мигранты из ближнего зарубежья с низким навыками вождения и иной культурой поведения на дороге. В Сети давно гуляет новость о грядущей забастовке таксистов в крупных городах, связанной с борьбой против политики их работодателей.

Отметим, за год в Приморье произошло множество трагических инцидентов с автомобилями такси. Таксисты бились и улетали в кювет по всему Приморскому краю во время крупного ноябрьского снегопада. В октябре прямо в центре Владивостока таксист проехал на красный и столкнулся со встречным авто - в результате пассажир получил тяжелые травмы.

Традиционными стали серьезные аварии с участием таксистов на Русском острове, где последние часто не соблюдают скоростной режим. В мае уставший таксист на полном ходу влетел в грузовик в районе села Вольно-Надеждинском, и погиб на месте.

К слову, сейчас в России активно разрабатывают так называемые «приборы усталости», измеряющие состояние таксистов, но до из внедрения в работу еще далеко.

Василий Кучин